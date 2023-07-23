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Çin, Singapur vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasını yeniden başlatıyor

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Çin hükümeti, Singapur vatandaşlarına yönelik 15 günlük vizesiz seyahat uygulamasını Çarşamba gününden itibaren yeniden başlatacak. Uygulama ile umuma mahsus pasaport sahibi Singapur vatandaşlarına Çin'e iş, turizm, aile ziyareti ve transit amaçlı girişler için izin verilecek.

SİNGAPUR, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin hükümeti, Singapur vatandaşlarına yönelik 15 günlük vizesiz seyahat uygulamasını Çarşamba gününden itibaren yeniden başlatacak.

Çin'in Singapur Büyükelçiliğinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre, uygulama ile umuma mahsus pasaport sahibi Singapur vatandaşlarına Çin'e iş, turizm, aile ziyareti ve transit amaçlı girişler için izin verilecek.

Açıklamada, Singapur vatandaşlarına verilen vizelerin hala geçerli olduğu ve yapılan vize başvurularının normal şekilde işleme konulacağı belirtildi.

Singapur Dışişleri Bakanlığı'ndan sosyal medyada yapılan açıklamada ise vizesiz seyahat uygulamasının yeniden başlatılmasının, iki ülke arasındaki insan ve iş akışını kolaylaştıracağı ve ikili işbirliğinin derinleştirilmesinin önünü açacağı bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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