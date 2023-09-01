Çin, Shenzhen'de Uluslararası Mangrov Merkezi Oluşturuyor

Çin'in Shenzhen kenti, uluslararası bir mangrov merkezinin oluşturulması için çalışmalara başladı. Mangrovlar, mavi karbon yutağı olarak bilinir ve karbon tutulumu için önem taşır. Shenzhen'in mavi karbon hesaplama sistemi, ekonomik değerin belirlenmesinde ve mangrov ormanlarının restorasyonunda yardımcı oluyor. Çin, ekolojik güvenliği korumak amacıyla ekolojik korumaya yönelik kırmızı çizgileri uygulamaya koydu.

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1. Shenzhen'den çeşitli görüntüler

4. Shenzhen'den çeşitli görüntüler

Çin'in Shenzhen kenti, ülkenin yüksek kaliteli kalkınma hedefine yönelik sulak alanların korunması çabalarının bir parçası olarak uluslararası bir mangrov merkezinin oluşturulmasına destek veriyor.

"Mangrov müzesinden yola çıkılarak, gelecekte uluslararası bir mangrov merkezi kurulacak. Bu yeni başlangıç noktasını temel alarak Shenzhen ve Çin'e ait hikayeleri tüm dünyaya anlatacağız."

"Mavi karbon yutağı" olan mangrovlar karbon tutulumu için önem taşıyor.

"Mavi karbon; tuzlu bataklıklar, mangrovlar ve deniz otları gibi bitki örtüsüne sahip sulak kıyı alanlarında, toprağın üstünde ve altında depolanan karbonu ifade ediyor. Bunlar kara ile okyanus arasındaki sınırda yer almaları bakımından çok özeller. Mangrov ekosistemi sayesinde karbondioksit emisyonlarının tutulumunu artırabiliyoruz. Shenzhen'in mavi karbon hesaplama sistemi, ekonomik değerin belirlenmesinde işe yarıyor. Benzersiz hesaplama sistemi, nereye öncelik vermemiz gerektiğini, restorasyonun ne kadara mal olacağını, yatırımın geri dönüşünü ve restorasyonlardan elde edeceğimiz faydaları belirleyecek. Yatırımın birincil getirisi, depolayabileceğimiz karbon miktarı olacak. İkinci bir getiri ise balıkçılık olabilir. Dolayısıyla gelecekte yapılabilecek şeylerden biri de balıkçılığı yeniden tesis etmek olacak. Sistem aynı zamanda sürdürülebilir ve doğa dostu nitelikte olup, mangrov ormanlarının restorasyonuna yardımcı oluyor."

Çin'de mangrov ormanlarının kapladığı alan 2001 yılında 22.000 hektar iken bugün 29.200 hektara ulaştı.

Çin ekolojik güvenliği korumak amacıyla, önemli ekolojik bölgeleri belirlemek ve sıkı koruma sağlamak üzere ülke genelinde ekolojik korumaya yönelik kırmızı çizgileri uygulamaya koydu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor.(XHTV)