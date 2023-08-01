Çin, selleri önlemek için 110 milyon yuan tahsis etti

Çin merkezi hükümeti Beijing, Tianjin ve Hebei'de selleri önleme ve afet yardımı çalışmalarını desteklemek amacıyla 110 milyon yuan tahsis etti.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin merkezi hükümeti Beijing, Tianjin ve Hebei'de selleri önleme ve afet yardımı çalışmalarını desteklemek amacıyla 110 milyon yuan (yaklaşık 15.43 milyon ABD doları) tahsis etti.

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın Salı günkü açıklamasına göre fonlar, acil durum kurtarma çalışmaları ve sellerden etkilenen kişilere yönelik yardım çalışmalarını desteklemek için kullanılacak.

Maliye Bakanlığı Pazartesi günü Hebei eyaleti de dahil olmak üzere 12 eyalet düzeyindeki bölgede tarım ve su kaynakları sektörlerinde afet önleme ve etkilerini hafifletme çalışmalarına 842 milyon yuanlık fon tahsis etmişti.

Çinli yetkililer, başkent Beijing'de 11 kişinin ölümüne yol açan tayfun kaynaklı sağanaklar karşısında kitlesel kurtarma ve yardım çalışmaları başlatmıştı.¦