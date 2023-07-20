Çin, sel ve kuraklıkla mücadele için acil durum müdahalesini devreye soktu

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinde sel ve kuraklığa karşı 4. seviye acil durum müdahalesini başlattı. Şiddetli yağışların nehirlerin su seviyelerinde keskin artışlara neden olması bekleniyor.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Beijing-Tianjin-Hebei bölgesinde sel ve kuraklığa karşı 4. seviye acil durum müdahalesini devreye soktu.

Bakanlık, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Perşembe'den Cuma'ya kadar bölgenin bazı kısımlarında etkili olacak şiddetli yağışların, nehirlerin su seviyelerinde keskin artışlara neden olacağını belirtti.

Bakanlık, çok sayıda nehirde su seviyelerinin uyarı sınırlarını aşmasını bekliyor.

Bakanlık, sel önleme çalışmalarına yardımcı olmak üzere Beijing ve Hebei'ye iki ekip gönderecek.

Çin'in dört kademeli sel kontrolü acil durum müdahale sisteminde, 1. seviye en şiddetli durumları gösteriyor.