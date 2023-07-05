Çin, sel ve jeolojik afet yardımı için 320 milyon yuan tahsis etti

Çin, Chongqing ve Sichuan da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki sel ve jeolojik afet yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla merkezi doğal afet yardım fonlarından 320 milyon yuan tahsis etti. Fonlar, sel kontrolü, afet yardım çabaları, jeolojik afet yardım çalışmaları ve ikincil afetleri önlemek için kullanılacak.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Chongqing ve Sichuan da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki sel ve jeolojik afet yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla Çarşamba günü merkezi doğal afet yardım fonlarından 320 milyon yuan (yaklaşık 44.46 milyon ABD doları) tahsis etti.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, acil durum fonlarının 250 milyon yuanlık kısmı sel kontrolü ve afet yardım çabalarını, kalan 70 milyon yuan ise jeolojik afet yardım çalışmalarını desteklemek için kullanılacak.

Maliye Bakanlığı ile Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından ortaklaşa duyurulan fonlar, doğal afetlerden etkilenen insanların aranması, kurtarılması, yerlerinin değiştirilmesi ve yeniden yerleştirilmesine odaklanarak acil durum kurtarma ve afet yardım çabalarının koordine edilmesi için yerel makamlar tarafından tahsis edilecek.

Açıklamaya göre fonlar ayrıca ikincil afetleri önlemek adına riskleri ve gizli tehlikeleri belirleyerek etkisiz hale getirmek ve hasarlı evleri onarmak için kullanılacak.

Hükümetin bu adımı, ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi de dahil olmak üzere bölgeyi vuran şiddetli yağışların çok sayıda can kaybına ve maddi kayıplara yol açmasının ardından geldi.