Çin, Sel Felaketinden Etkilenenlere 1,46 Milyar Yuan Yardım Tahsis Etti

Çin, son sel felaketinden ağır şekilde etkilenen kişilere yardım sağlamak ve temel geçim kaynaklarını temin etmek üzere Cuma günü 1,46 milyar yuan (yaklaşık 203,95 milyon ABD doları) tahsis etti. Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre fonlar Beijing, Tianjin, Hebei, Heilongjiang ve Jilin olmak üzere eyalet düzeyindeki beş bölgeye ayrılacak. Merkezi hükümet, daha önce tahsis edilen fonlarla birlikte, bu yılki sel mevsiminin başlangıcından beri sel kontrolü ve yardım çalışmaları için toplam 7,74 milyar yuan ayırmış oldu.

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin, son sel felaketinden ağır şekilde etkilenen kişilere yardım sağlamak ve temel geçim kaynaklarını temin etmek üzere Cuma günü 1,46 milyar yuan (yaklaşık 203,95 milyon ABD doları) tahsis etti.

Çin Maliye Bakanlığı ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre fonlar Beijing, Tianjin, Hebei, Heilongjiang ve Jilin olmak üzere eyalet düzeyindeki beş bölgeye ayrılacak.

Merkezi hükümet, daha önce tahsis edilen fonlarla birlikte, bu yılki sel mevsiminin başlangıcından beri sel kontrolü ve yardım çalışmaları için toplam 7,74 milyar yuan ayırmış oldu.