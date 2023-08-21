Çin, sel felaketinden etkilenen bölgelere 500 milyon yuanlık yardım sağlayacak

Çin, selden etkilenen bölgelere afet yardımı ve yeniden yapılanma için ek 500 milyon yuan tahsis etti. Bu fon, üretim ve yaşamın yeniden tesis edilmesini desteklemek amacıyla kullanılacak.

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin, selden etkilenen bölgelere afet yardımı ve yeniden yapılanma için ek 500 milyon yuan (yaklaşık 69,4 milyon ABD doları) tahsis etti.

Maliye Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada 9 Ağustos'ta tahsis edilen 1 milyar yuana ek olarak çıkarılan bu yeni fonun, Tianjin ve Hebei'de ulusal sel önleme ve depolama amaçlı kullanılan bölgelerde üretim ve yaşamın yeniden tesis edilmesini desteklemek amacıyla ayrıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre söz konusu ek fon, bölge halkının uğradığı maddi kayıpların telafisi için kullanılacak. Mahsulün, hayvan ve kümes hayvanı çiftliklerinin, ticari kullanıma yönelik ormanların, evlerin ve tarım makinelerinin uğradığı hasarlar bu kapsama dahil olacak.