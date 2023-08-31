Çin Seddi'nin Ünlü Parçası Yanmen Geçidi Havadan Görüntülendi

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Daixian ilçesinde bulunan Yanmen Geçidi, Çin Seddi'nin ünlü bir parçası olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çin Seddi, binlerce yıl öncesine dayanan birçok duvardan oluşuyor.