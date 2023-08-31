Çin Seddi'nin Ünlü Parçası Yanmen Geçidi Havadan Görüntülendi
Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Daixian ilçesinde bulunan Yanmen Geçidi, Çin Seddi'nin ünlü bir parçası olarak biliniyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çin Seddi, binlerce yıl öncesine dayanan birçok duvardan oluşuyor.
DAİXİAN, 31 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin Daixian ilçesindeki Yanmen Geçidi görülüyor, 29 Ağustos 2023.
Yanmen Geçidi, Çin Seddi'nin ünlü bir parçası olma özelliğini taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çin Seddi, bazıları 2.000 yıl öncesine tarihlenen birbirine bağlı birçok duvardan oluşuyor. (Fotoğraf: Yang Chenguang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya