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Çin Savunma Bakanlığı: Taiwan'ın güvenliği ilişkilere bağlı

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Taiwan'ın güvenliğinin ABD'nin sağlayacağı silahlardan ziyade iki yakası arasındaki ilişkilere bağlı olduğunu söyledi. Taiwan'ın ABD'den silah almayı planlamasıyla ilgili olarak Wu, bu hamlenin adayı felaketin kıyısına getireceğini ve insanlar için kitlesel ıstıraplara yol açacağını belirtti.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in Taiwan bölgesinin güvenliğinin, ABD'nin sağlayacağı birtakım silahlardan ziyade Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimine bağlı olduğunu söyledi.

Wu, Taiwanlı yetkililerin ABD'den silah almayı planladıklarına ilişkin bir habere cevaben Perşembe günü söz konusu açıklamayı yaptı.

Wu, "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışında ABD'ye güvenen Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin, Taiwan'ı bir cephaneliğe ve patlayıcılarla dolu bir adaya çevirdiğini belirtti. Sözcü, bu tür hamlelerin adayı felaketin kıyısına getireceğini ve Taiwan'daki insanlar için kitlesel ıstıraba yol açacağını vurguladı.

Wu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun hazırlıklı olduğunu ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde koruyup Taiwan Boğazı'nın iki yakasında barış ve istikrarı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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