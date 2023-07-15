Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Çin, hegemonya arayışına girmeyecek

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çin'in yükselen bir ülkenin kaçınılmaz olarak hegemonya arayışına gireceği şeklindeki modası geçmiş mantığı benimsemediğini ve eski hegemonya arayışı yolunu izlemeyeceğini söyledi.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çin'in yükselen bir ülkenin kaçınılmaz olarak hegemonya arayışına gireceği şeklindeki modası geçmiş mantığı benimsemediğini ve eski hegemonya arayışı yolunu izlemeyeceğini söyledi.

Kefei bu açıklamayı Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in son açıklamalarına ilişkin bir soruya cevaben yaptı.

Daha önce basında yer alan bir habere göre Milley, Çin'in önümüzdeki on yıl içinde Asya'da bölgesel hegemon olmayı hedeflediğini belirterek, ABD ordusunu belirleyici avantajını ve caydırıcılığını kullanma konusunda hazır olmaya çağırmıştı.

Tan, ABD tarafının zaman zaman dünya barışı ve kalkınma trendini kavrayamaması ve sıfır toplamlı zihniyeti terk etme konusundaki isteksizliği nedeniyle hatalı açıklamalar yaptığını söyledi.

Tan, ABD'nin sözde "belirleyici avantaj" arayışının yalnızca hakim konumunu koruma, hegemonik davranış sergileme ve kendi çıkarlarına öncelik verme arzusunu yansıttığını söyledi.

Tan, Çin'in hiçbir zaman hegemonya arayışı yoluna girmeyeceğini, Çin'in daha iyi ve daha güçlü bir ülke olmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

Tan, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruma kapasitesini arttıracağını ve bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa edilmesine katkıda bulunacağını belirtti.