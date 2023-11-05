Çin Savunma Bakanlığı: Kanada'nın hareketi uluslararası yasaları ihlal ediyor

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Kanada askeri helikopteri ile yaşanan olayın Çin'in egemenliği ve güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Güney Çin Denizi'nde Kanada askeri helikopteri ile karşı karşıya gelen Çin ordusunun aldığı önlemlerin profesyonel ve standart olduğunu belirtti.

Kanada Savunma Bakanlığı'nın son açıklamasına ilişkin Cumartesi günü yorumda bulunan Zhang, Kanada'nın hareketinin Çin'in iç hukuku ile ilgili uluslararası yasaları ihlal ettiğini, Çin'in egemenliği ve güvenliğini tehlikeye attığını ve art niyetli provokatif bir eylem olduğunu ifade etti.

Sözcü, Kanada Donanması'na ait HMCS Ottawa firkateyninden, Güney Çin Denizi'ndeki Xisha Adaları'nda Çin'in kara hava sahasına bilinmeyen bir niyetle iki sorti helikopter gönderildiğini söyledi.

Çin tarafından defalarca uyarı almasına rağmen helikopterin karşılık vermeyi reddetmekle kalmayıp çok alçak irtifada uçmak gibi provokatif bir eylemde de bulunduğunu vurgulayan Zhang, olayın ardından Kanada'nın basın aracılığıyla Çin'i suçladığını belirtti.

Zhang, Kanada'dan gerçeklere saygı göstermesini, olayı farklı noktalara çekmeyi bırakmasını ve cephe hattındaki deniz ve hava kuvvetlerinin eylemlerini kesinlikle kısıtlamasını istedi.

Zhang, "Çin ordusu her zaman teyakkuz halinde ve ulusal egemenliğini, güvenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunup Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumaya hazır" dedi.