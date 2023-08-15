Çin Savunma Bakanlığı, Japonya'yı Çin-Rusya ortak deniz devriyelerine müdahale etmemeye çağırdı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Japonya'nın Çin-Rusya ortak deniz devriyelerini takip etmesi ve izlemesiyle ilgili müdahaleci tutumunu eleştirerek, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almayan bu devriyelerin uluslararası yasalara uygun olduğunu ve bölgesel barışı desteklediğini belirtti.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Pazartesi günü Japonya'ya yönelik açıklamasında, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almayan Çin-Rusya ortak deniz devriyelerine müdahale etmeyi bırakma çağrısı yaptı.

Wu, Japon Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'nin Çin-Rusya ortak deniz devriye gemilerini takip etmesi ve izlemesiyle ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin ve Rus silahlı kuvvetlerinin, yıllık işbirliği gündemi çerçevesinde Pasifik Okyanusu'nun batısı ve kuzeyinde, daha önce belirlenmiş sularda ortak deniz devriyesine çıktığını belirten Wu, bu devriyelerin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve mevcut küresel veya bölgesel durumlarla ilgisi olmadığını söyledi.

Sözcü, iki orduya ait gemilerin devriye sırasında uluslararası yasalara tamamen uyduklarını ve seferleri boyunca açık denizlerde seyrettiklerini ifade etti.

Wu, Japonya'nın müdahaleci tutumunun tehlikeli olduğu, kolayca yanlış anlama ve kazalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sözcü, "Japon tarafını anlamsız müdahalelerini durdurmaya ve Çin-Japonya arasındaki sağlıklı ikili ilişkilere zarar veren, bölgesel barış ve istikrarı baltalayan sorumsuz söz ve eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Çin ve Rus birlikleri arasındaki işbirliğinin açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Wu, bu işbirliğinin uluslararası adaleti ortaklaşa korumayı, ayrıca barış ve güvenliği desteklemeyi amaçladığını sözlerine ekledi.