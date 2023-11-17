Çin Savunma Bakanlığı, Japonya'ya Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmama çağrısı yaptı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'nın Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaktan kaçınması gerektiğini belirtti. Zhang, Japonya'nın bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini ve uluslararası düzeni yıkmaya çalıştığını ifade etti.

BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Japonya'ya Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaktan uzak durma çağrısı yaptı.

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Japonya ile Filipinler arasındaki güvenlik işbirliği girişimleri konusunda yorumda bulunan Zhang, ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin, üçüncü bir tarafın çıkarlarını zedelememesi ve bölgesel barış ve istikrara zarar vermemesi gerektiğini söyledi.

Zhang, bölge ülkelerini ve uluslararası toplumu, Japonya'nın Asya Pasifik bölgesinde giderek istikrarı bozan bir faktör haline geldiği ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzeni yıkmaya çalıştığı konusunda uyardı.

Son yıllarda Japonya'nın barışçıl anayasasını ve savunma odaklı politikasını ihlal ettiğini ve sürekli olarak silah ve ekipman ihraç ederek askeri genişleme yolunda ilerlediğini kaydeden Zhang, Güney Çin Denizi'ndeki durumun istikrarını bozmak için de kendine ortak bulmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Zhang, "Japonya tarafını, askeri ve güvenlik konularında temkinli konuşup davranmaya ve bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak için daha fazla şey yapmaya davet ediyoruz" dedi.