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Çin Savunma Bakanlığı: Çin Ordusu, ABD Ordusuyla Çalışmaya Hazır

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve ABD liderleri arasında varılan uzlaşı doğrultusunda Çin ordusunun ABD ordusuyla çalışmaya hazır olduğunu belirtti. İki ülkenin orduları arasındaki ilişkiye değer verildiği ifade edildi.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ve ABD liderleri arasında varılan uzlaşı doğrultusunda Çin ordusunun ABD ordusuyla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Wu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in iki ülkenin orduları arasındaki ilişkiye değer verdiğini söyledi.

Çin ve ABD liderleri arasında varılan uzlaşıya göre iki ülke, eşitlik ve saygı temelinde, iki ordu arasındaki üst düzey temaslar, Çin-ABD Savunma Politikası Koordinasyon Görüşmeleri ve Çin-ABD Askeri Denizcilik İstişare Anlaşması toplantıları yeniden başlayacak ve harekat komutanları arasında telefon görüşmeleri yapılacak.

Wu, iki ülkenin savunma bakanlığı yetkililerinin bu konuda iletişim ve koordinasyon halinde olduğunu ifade etti.

Sözcü, Çin ordusunun karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkeleri doğrultusunda ABD ile etkileşimde bulunup işbirliği yapmaya, ayrıca iki ordu arasındaki ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde gelişmesini desteklemeye istekli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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