Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin Taiwan ile askeri ilişkilerini kınadı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Taiwan bölgesiyle askeri ilişkilerini yoğunlaştırmasına sert tepki gösterdi. Sözcü, bu eylemlerin Çin'in ulusal egemenlik ve güvenliğini ciddi şekilde baltaladığını ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesiyle askeri ilişkilerini yoğunlaştırmasına sert tepki gösterdi.

Tan, Perşembe günü ABD'nin 2024 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndaki Taiwan'a ilişkin içeriği ve Taiwan'ın ABD'den karadan havaya füze sistemleri satın almasına yönelik olarak ABD ile Taiwan arasında kısa zaman önce varılan anlaşmayı yorumlarken söz konusu açıklamaları yaptı.

Bu ölçüsüz eylemlerin Çin'in ulusal egemenlik ve güvenliğini ciddi şekilde baltaladığını ve Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehdit ettiğini söyleyen Tan, Çin'in bu eylemlere dair derin endişe duyduğunu ve net şekilde karşı çıktığını belirtti.

Sözcü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Boğazı'ndaki durumu yakından izlediğini, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için kararlı ve etkin önlemler almaya devam edeceğini vurguladı.