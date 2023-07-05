Çin Savunma Bakanlığı: ABD'nin Taiwan'a silah satışı felakete yol açıyor

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Taiwan'a silah satmasının ada halkını felakete sürüklediğini belirtti. ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satmasına karşı olduklarını ve resmi girişimlerde bulunduklarını söyledi.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD'nin Taiwan'a silah satmasının ada halkını felakete sürüklediğini belirtti.

Tan, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanan, Taiwan'a mühimmat satışı ve lojistik tedarik desteğini içeren silah anlaşmasına ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesine silah satmasına kesinlikle karşı olduklarını ve konuyla ilgili resmi girişimlerde bulunduklarını söyledi.