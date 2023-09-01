Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin Asya Pasifik'teki Askeri Konuşlanmasına Karşı Çıktı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin Asya Pasifik'te askeri konuşlanmasını genişletme planlarına karşı çıktıklarını belirtti. Wu, bu eylemlerin diğer ülkelerin güvenlik çıkarlarını tehlikeye attığını ve bölgedeki gerilimleri artırdığını ifade etti.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in, ABD'nin olmayan tehditleri bahane ederek Asya Pasifik'te askeri konuşlanmasını genişletmeye yönelik eylemlerine şiddetle karşı olduğunu söyledi.

Wu, söz konusu açıklamayı Perşembe günü gazetecilerden gelen ABD'nin Guam'a karadan havaya önleme füzeleri ve radarların bulunduğu 20 adet yeni hava savunma bölgesi kurma planına ilişkin bir soruya yanıt verirken yaptı.

ABD'nin var olmayan tehditleri bahane ederek Asya Pasifik'teki askeri konuşlanmasını artırdığını kaydeden Wu, bu durumun diğer ülkelerin güvenlik çıkarlarını baltalayıp bölgedeki gerilimleri artırdığını dile getirdi.

Wu, "ABD tarafı modası geçmiş Soğuk Savaş ve sıfır toplam zihniyetini ve dar görüşlü jeopolitik anlayışı terk etmeli; barış ve istikrara olanak sağlayan daha fazla şey yapmalı, aksini değil" dedi.