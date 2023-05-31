Çin Savunma Bakanlığı: ABD, Askeri Etkileşimi Engelleyen Sorumluluğunu Üstlenmeli

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD'nin, Çin ile arasındaki askeri etkileşimi engelleyen mevcut güçlüklerin tüm sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, ABD'nin, Çin ile arasındaki askeri etkileşimi engelleyen mevcut güçlüklerin tüm sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti.

İki ülkenin savunma bakanlarının Singapur'da görüşmesi ve iki ordu arasında çeşitli düzeylerde etkileşim yapılmasına dair son yıllardaki talepleri Çin'in defalarca reddettiği şeklindeki ABD iddialarının ardından Tan söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, Çin'in iki ordu arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve tüm seviyelerdeki iletişime önem verdiğini söyledi.

"İki ülke arasındaki askeri temas ve etkileşim aslında hiçbir zaman kesilmedi" diyen Tan, ancak ilkelere uyulmadığı takdirde diyaloğun devam edemeyeceğini ve temel sınırlar olmadan iletişimin kurulamayacağını ifade etti.

ABD tarafının Çin'in kaygılarını hiçe sayarak bir yandan iletişimi güçlendirme sözü verirken diğer yandan engeller ortaya çıkardığını belirten Tan, "Bu, iletişim kurma amacıyla bağdaşmayan bir tavır" dedi.

Sözcü, ABD tarafının samimiyetini eylemleriyle göstermesi, yanlışlarını düzeltmesi ve iki taraf arasındaki iletişim ve etkileşim için gerekli şartlar ve ortamı yaratması gerektiğini sözlerine ekledi.