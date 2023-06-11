Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Tayland Kraliyet Ordusu Başkomutanı ile Görüştü

Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Tayland Kraliyet Ordusu Başkomutanı Narongphan Jitkaewtae ile bir araya geldi ve iki ülkenin askeriyesi arasındaki işbirliğini artırmaya hazır olduklarını söyledi.

BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Cumartesi günü Beijing'de Tayland Kraliyet Ordusu Başkomutanı Narongphan Jitkaewtae ile bir araya geldi.

Li, Çin'in, her iki ülkenin liderleri tarafından varılan önemli uzlaşıyı harfiyen hayata geçirmek ve iki ülkenin askeriyesi, bilhassa da iki ordu arasındaki işbirliğinden daha fazla verim sağlamak için Tayland ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Bakan, Asya-Pasifik'in şu anda bazı güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olduğu bir ortamda Çin'in, Tayland ile birlikte bölgesel istikrarı korumaya ve bölgede kalıcı güvenliği sağlamaya istekli olduğunu ifade etti.

Narongphan ise Çin'in bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasındaki önemli rolüne ilişkin minnettarlığını ve desteğini dile getirirken, iki ülke ve ordu arasındaki ilişkilerin gelişerek devam etmesi için ortak çaba sözü verdi.