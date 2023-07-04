Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Rus Donanması Başkomutanı ile görüştü

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Rus Donanması Başkomutanı Nikolay Yevmenov ile bir araya gelerek bölgesel barış ve istikrarın korunması çağrısında bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi ve derinleştirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Pazartesi günü Beijing'de Rus Donanması Başkomutanı Nikolay Yevmenov ile bir araya gelerek bölgesel barış ve istikrarın korunması çağrısında bulundu.

Çin-Rusya ilişkileri ve çeşitli alanlardaki işbirliği hakkında iki ülkenin devlet başkanlarının ortaya koyduğu planları hatırlatan Li, iki ordu arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi ve derinleştirilmesi, donanma iletişiminin güçlendirilmesi ve profesyonel alanlarda işbirliğinin genişletilmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Yevmenov ise Rusya'nın Çin ile askeri işbirliğini ilerletmeye büyük önem verdiğini, iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkileri yeni bir düzeye taşımak için Çin ile yakın koordinasyonu sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.