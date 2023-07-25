Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ile Görüştü

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zahir Ahmad Babar ile bir araya geldi. İki taraf, stratejik işbirliği ve yakın ilişkilerin önemini vurguladı.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Beijing'de Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Zahir Ahmad Babar ile bir araya geldi.

Li, Salı günü gerçekleşen görüşmede Çin ve Pakistan'ın her türlü koşulda geçerli stratejik işbirliği ortakları ve sağlam dostlar olduğunu söyledi. Li, iki tarafın tüm alanlarda yakın işbirliğini teşvik etmesi ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip, birbirine daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğu inşa etmesi gerektiğini belirtti.

Li, iki ülke hava kuvvetlerinin ortak tatbikatlar yoluyla işbirliği yeteneklerini artırması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Babar ise Pakistan Hava Kuvvetleri'nin, sürekli değişen bölgesel güvenlik zorluklarıyla ortaklaşa başa çıkmaya olumlu katkılarda bulunmak amacıyla Çin tarafıyla muharebe ve teçhizat gibi alanlarda alışverişleri daha da ilerletmeye istekli olduğunu söyledi.