Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin Çin'in uluslararası güvenlik sorunlarına çözüm bulmasına katkıda bulunduğunu belirtti

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Singapur'da yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin, Çin'in uluslararası güvenlik sorunlarına çözüm bulmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

SİNGAPUR, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu Pazar günü Singapur'da yaptığı açıklamada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin, Çin'in uluslararası güvenlik sorunlarına çözüm bulmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Li, 20. Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada inisiyatifin ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik çağrısında bulunduğunu söyledi.

Bakan, Çin'in modernleşme yolunda başarılı olduğunu ve bunun da ortak kalkınmayı desteklemek için güçlü bir itici güç sağladığını, dünya barışını korumaya önemli katkılar sağladığını ve küresel yönetimin iyileştirilmesinde olumlu bir rol oynadığını belirtti.

Li, Çin'in, ortak bir geleceği olan Asya-Pasifik topluluğu taahhüdünü yerine getirmek, bölgesel güvenlik işbirliğinin sağlam gelişimini desteklemek ve bölgesel güvenlik işbirliğinde açık, kapsayıcı, şeffaf ve adil bir yapı inşa etmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Taiwan'ın Çin'e ait olduğunu vurgulayan Li, Taiwan meselesinin nasıl çözüleceğine Çin'in karar vereceğini ve herhangi bir dış gücün müdahalesine izin verilmeyeceği söyledi.

Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini, bağımsızlık için ısrarla dış destek istedikleri ve bazı yabancı güçleri de Çin'i Taiwan'la birlikte kontrol altına almaya çalıştıkları için eleştiren Li, bunların Taiwan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye çalışan en büyük sorun yaratıcılar olduğunu belirtti.

Taiwan'ı Çin'den ayırmak isteyen olursa Çin ordusunun bir saniye bile tereddüt etmeyeceği konusunda uyaran Li, "Hiçbir rakipten korkmuyoruz ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğümüzü ne pahasına olursa olsun kararlılıkla koruyacağız" dedi.

Li ayrıca, Çin'in Güney Çin Denizi ve Çin-ABD ilişkileri konusundaki tutumunu da değerlendirdi.