Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Henry Kissinger ile bir araya geldi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Beijing'de bir araya geldi. İki ülkenin karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğiyle ilişkilerini geliştirmesi umut ediliyor.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Salı günü Beijing'de eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile bir araya geldi.

Li, dünyanın karmaşık bir süreçten geçtiği ve dönüşüm yaşadığı bir dönemde, dünya halklarının, Çin ve ABD'nin büyük iki ülke olarak sorumluluklarını yerine getirip küresel refah ve istikrarı birlikte korumasını umut ettiğini söyledi.

Bakan, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinden oluşan üç ilkeyi ileri sürerek, bu ilkelerin Çin ve ABD'nin yeni dönemde iyi geçinmesi için doğru yol olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Li, ABD'nin, iki ülke liderinin vardığı mutabakatı hayata geçirmek ve iki ülke ile orduları arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini desteklemek için Çin ile birlikte çalışması temennisini dile getirdi.

Kissinger ise günümüz dünyasında güçlük ve fırsatların bir arada var olduğuna işaret ederek, hem ABD hem de Çin'in yanlış anlamaları ortadan kaldırması, barış içinde bir arada yaşaması ve cepheleşmeden kaçınması gerektiğini ifade etti.

ABD'li yetkili, her iki tarafın da sağduyulu hareket ederek, ikili ilişkilerin gelişmesi için olumlu sonuçlar yaratmak ve dünya barışı ile istikrarını korumak için her türlü çabayı göstermesi hususundaki umudunu dile getirdi.

Li, aynı gün ayrıca, Bangladeş Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Şeyh Abdul Hannan ile bir araya geldi.