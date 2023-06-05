Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Güney Çin Denizi'nde istikrarı artırmaya yönelik güçlü ivmenin bozulmaması gerektiğini söyledi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Güney Çin Denizi'nde istikrarı artırmaya yönelik güçlü ivmenin bozulmaması gerektiğini söyledi. Li, Pazar günü Singapur'da düzenlenen 20. Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada bölge ülkelerinin eşgüdümlü çabaları sayesinde Güney Çin Denizi'nde durumun genel olarak istikrarlı seyrettiğini, bölgesel etkileşim ve işbirliğinin daha da güçlendiğini dile getirdi.

SİNGAPUR, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Güney Çin Denizi'nde istikrarı artırmaya yönelik güçlü ivmenin bozulmaması gerektiğini söyledi.

Li, Pazar günü Singapur'da düzenlenen 20. Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada bölge ülkelerinin eşgüdümlü çabaları sayesinde Güney Çin Denizi'nde durumun genel olarak istikrarlı seyrettiğini, bölgesel etkileşim ve işbirliğinin daha da güçlendiğini dile getirdi.

Bölge dışındaki bazı ülkelerin "seyrüsefer özgürlüğü" adı altında "seyrüsefer hegemonyası" uyguladığını ve çıkar amacıyla suları bulandırmaya çalıştığını söyleyen Li, bölge ülkelerinin son derece tetikte olması ve bu eylemlere kararlılıkla karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Bakan, bölge ülkeleri arasındaki dayanışmanın el üstünde tutulması gerektiğini belirtti.

Çin'in ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin coğrafya, kültür ve aile bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu ve bölgedeki insanların birbirlerine kardeş gibi davrandığını vurgulayan Li, komşular arasında zaman zaman anlaşmazlıkların çıkmasının doğal olduğunu söyledi.

Bölgedeki ülkeler farklılıkların uygun şekilde çözüme kavuşturulması için iletişim ve istişarede bulunurken, bölge dışındaki bazı ülkelerin fitne çıkarıp yangına körükle gittiğini belirten Li, bölge ülkelerine fayda ve risklerin mahiyeti konusunda açık gözlü olma ve akılcı davranma çağrısında bulundu.

Bölgesel barış ve işbirliğine yönelik fırsatların umut vadettiğini kaydeden Li, "Sırf tatbiki işbirliğini güçlendirme ve ortak çıkarları genişletme yoluyla, daha fazla kazan-kazan sonucu ve tüm taraflar için fayda elde edebiliriz" dedi.

Li, Güney Çin Denizi'ni bir barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirmek üzere Çin'in bölgedeki diğer ülkelerle el ele vereceği, olayların bütününü ve uzun dönemli çıkarları göz önünde bulunduracağı, Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nu (DOC) tam ve etkin şekilde uygulayacağı ve Güney Çin Denizi'ndeki Davranış Kuralları (COC) müzakerelerini ilerleteceği taahhüdünde bulundu.