Çin Savunma Bakanı Li Shangfu: Çin Modernleşmesi Dünya Barışına Katkı Sunuyor

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Singapur'da düzenlenen 20. Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada Çin modernleşmesinin dünya barışına büyük katkı sunduğunu söyledi.

SİNGAPUR, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Çin modernleşmesinin dünya barışının korunmasına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Li, Pazar günü Singapur'da düzenlenen 20. Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada "Yapı itibarıyla savunmaya yönelik bir ulusal savunma politikasını kararlılıkla takip ediyor, dünya ve bölge barışını korumak için çaba gösteriyoruz" dedi.

Savunma bakanı, Birleşmiş Milletler'in (BM) barışı koruma operasyonlarına yıllar içinde 50.000'dan fazla barış gücü askeri gönderen Çin'in, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasında en fazla asker sağlayan ülke olduğunu belirtti.

Çin'in barışın korunması hususunda 90'dan fazla ülkeyle ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) gibi 10'dan fazla uluslararası ve bölgesel örgütle etkileşim ve işbirliğini sürdürdüğünü dile getiren Li, Çin ordusunun 16 üyesinin barışı koruma görevi için canlarını feda ettiğini vurguladı.

Li, küresel yönetişimin iyileştirilmesinde Çin modernleşmesinin olumlu rol oynadığını söyleyerek sözlerini sürdürdü.

Bakan, "Küresel yönetişimde büyüyen açık karşısında Çin, çok taraflılık bayrağını taşıyor ve kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan faydalar içeren bir küresel yönetişim vizyonunu takip etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in küresel yönetişimin ilerletilmesi hedefine bağlılığını dile getiren Li, Çin'in adalet ve eşitliği desteklediğini, farklılıkların aşılması ve dayanışmanın artırılmasına odaklandığını vurguladı.

Ukrayna sorunu konusunda Çin'in gerektiği şekilde nesnel ve tarafsız duruş sergilediğini belirten bakan, "Ukrayna Krizinin Siyasi Yollarla Çözülmesinde Çin'in Tutumu" başlıklı bir belge yayımlandığını ve ilgili taraflarla istişarelerde bulunmak üzere özel bir elçi gönderildiğini hatırlattı.

Li, Çin'in Beijing'de İran ile Suudi Arabistan arasında başarılı bir diyalog toplantısı düzenlenmesine yardımcı olduğunu ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için iki ülkenin ortak bir bildiri imzaladığını söyledi.

Bakan, "İki ülkenin yakınlaşması, Ortadoğu'da uzlaşı noktasında bir zincir reaksiyona yol açtı. Bu, diyaloğun ve barışın zaferidir" dedi.

Bakan, Çin modernleşmesinin de herkes için kalkınmanın güçlü bir lokomotifi haline geldiğini dile getirdi.

Li, "1,4 milyardan fazla insanın yaşadığı büyük bir ülke olan Çin, modernleşme sürecini barışçıl şekilde sürdürmektedir. Bu, mutlak surette küresel kalkınma ve ilerlemeye güçlü bir ivme getirecektir" diye konuştu.

Son on yıllık dönemde Çin'in küresel ekonomik büyümeye katkısının ortalama yüzde 38,6 düzeyinde olduğunu hatırlatan Li, Çin'in günümüzde 140'tan fazla ülke ve bölgenin önde gelen ticaret ortağı olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan, Çin'in karşılıklı fayda sağlayan, yüksek standartlara sahip bir dışa açılma stratejisi izlemeye ve diğer ülkelerin halklarına kalkınma adına daha fazla fayda sunmaya devam edeceğini söyledi.