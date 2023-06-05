Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Çin-ABD ilişkilerinin farklılıklarını uygun şekilde yönetmesi gerektiğini söyledi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Singapur'da düzenlenen 20. Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada Çin-ABD ilişkilerinin küresel stratejik istikrarı etkilediğini ve küresel ilginin odağında olduğunu dile getirdi.

SİNGAPUR, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu, Çin ve ABD'nin farklılıklarını uygun şekilde yönetmesi, zorluklara göğüs germesi ve birbirleriyle geçinmenin yolunu bulması gerektiğini söyledi.

Li, Pazar günü Singapur'da düzenlenen 20. Shangri-La Diyaloğu'nda yaptığı konuşmada Çin-ABD ilişkilerinin küresel stratejik istikrarı etkilediğini ve küresel ilginin odağında olduğunu dile getirdi.

Bakan, her iki ulusa da dünya ülkelerinin beklentilerine uygun hareket etme ve zamanın ruhuna uyma çağrısında bulundu.

Li, uluslararası toplumun Çin-ABD ilişkilerinde sağlam ve istikrarlı bir gidişat beklediğini, dünya için altından kalkılamaz bir felaket yaratabilecek olası bir çatışma ya da cepheleşmeden endişe duyduğunu dile getirdi.

Bakan, önde gelen ülkelerin kendi çıkarları için blok cepheleşmesini tahrik etmek yerine herkesin çıkarlarını göz önünde bulundurarak farklılıkları etkileşim ve işbirliği yoluyla çözüme kavuşturması gerektiğini vurguladı.

Çin'in ve ABD'nin, sahip oldukları sistemlerin ve başka unsurların farklılığına rağmen ikili ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini derinleştirmek için ortak zemin ve ortak çıkarlar bulmaya çalışması gerektiğini belirten Li, iki ülkenin de işbirliğinden fayda sağladığını ve cepheleşmeden zarar gördüğünü tarihin kanıtladığını belirtti.

Çin'in ABD'yle kurduğu büyük ülkeler arası ilişki kapsamında yeni bir tarz yaratmaya çalıştığını kaydeden Li, ABD tarafını samimi hareket edip sözleriyle eylemleri arasında tutarlılık sağlayarak, Çin-ABD ilişkilerinin bozulmasını önlemek için Çin'le aynı doğrultuda birlikte çalışmak üzere somut adımlar atmaya çağırdı.

Çin-ABD ilişkilerinin, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana son birkaç yılda en düşük seviyeye gerilediği tespitinde bulunan Li, "dünyanın Çin ve ABD de dahil olmak üzere ülkelerin birlikte büyümesine yetecek kadar büyük olduğuna" inandığını belirtti.

Bakan, Çin ve ABD'nin birbirleriyle geçinmesinin yolunun karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelindeki üç ilkeye bağlı kalmaktan geçtiğini söyledi.

Li, her iki ülkeye ve tüm dünyaya daha fazla fayda sağlamak amacıyla, ABD'ye Çin'le birlikte çalışarak ikili ilişkileri bu zorlu durumdan çıkarıp tekrar yoluna koyma çağrısında bulundu.