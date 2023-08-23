Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, BAE Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı İbrahim Nasır Muhammed Al-Alevi ile Beijing'de bir araya geldi. İki ülke liderinin teşvik çabaları sonucunda iki ordu arasında memnuniyet verici sonuçlar elde edildi.

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Shangfu Salı günü Beijing'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı İbrahim Nasır Muhammed Al-Alevi ile bir araya geldi.

Li, iki ülke liderinin bu yöndeki teşvik çabaları sayesinde iki ordu arasındaki etkileşim ve işbirliğinin çeşitli alanlarda memnuniyet verici sonuçlar elde edildiğini belirtti.

İki ülkenin hava kuvvetlerinin son yıllarda verimli bir işbirliği yürüttüğünü kaydeden Li, Çin'in iki ordu arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmek için BAE ile ortak çaba sarf etmeye istekli olduğunu söyledi.

Al-Alevi de BAE'nin Çin ile çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve iki hava kuvvetleri arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediğini ifade etti.