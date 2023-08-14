Çin Savunma Bakanı Li Şangfu Rusya ve Belarus'u ziyaret edecek

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, Rusya'da düzenlenecek bir konferansta konuşma yapacak ve Rus ve Belarus savunma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun Rusya ve Belarus'u ziyaret edeceği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Bakan Li, Rusya'da 15 Ağustos'ta düzenlenecek 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapacak.

Li, Moskova ziyaretinde Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Batı ile gerilimlerin sürdüğü dönemde Rus savunma yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

Çinli Bakan'ın Belarus'ta da Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve savunma yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.

Mart ayında göreve başlayan Li, nisanda Moskova'yı ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Li, ayrıca Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov ile temmuzda Çin'e yaptığı ziyarette başkent Pekin'de bir araya gelmişti.

Çin'in ABD ile jeostratejik rekabetinin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Pekin yönetimini "ortak düşman" algısıyla benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Moskova ile yakınlaştırdığı gözleniyor.

ABD ve Avrupa, Rusya'ya savaşta silah desteği sağlamaması yönünde Çin'i uyarırken Pekin, doğrudan silah satışı yapmasa da Moskova ile ortak askeri devriye tatbikatlar dahil savunma alanındaki işbirliğini sürdürüyor.