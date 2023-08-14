Çin Savunma Bakanı Li Şangfu Rusya ve Belarus'a ziyaret gerçekleştirecek

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, Rusya ve Belarus'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Li Şangfu, Rusya'da uluslararası bir konferansa katılacak ve Belarus'ta devlet ve askeri liderlerle görüşmeler yapacak.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, 14-19 Ağustos tarihleri arasında Rusya ve Belarus'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı (Sergey) Şoygu ve Belarus Savunma Bakanı (Viktor) Hrenin'in daveti üzerine Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Şangfu, 14-19 Ağustos tarihleri arasında 11. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansına katılmak üzere Rusya'ya gidecek ve Belarus'u ziyaret edecek. Bakan Li Şangfu Rusya'da bulunacağı süre zarfında Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yapacak, Rusya ve diğer savunma departmanlarının liderleriyle bir araya gelecek; Belarus ziyareti sırasında ise Belarus devlet ve askeri liderleriyle toplantı ve görüşmeler yapacak ve Belarus askeri birliklerini ziyaret edecek" denildi.