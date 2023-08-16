Çin Savunma Bakanı Belarus'a ziyarette bulundu

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiği ve işbirliğinin arttığı vurgulandı.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, Rusya'nın ardından Belarus'a ziyarete bulundu.

Belarus ajansı BelTA'nın haberine göre, Çin Savunma Bakanı Li, Belaruslu mevkidaşı Viktor Hrenin ile bir araya geldi.

Li, görüşmede, Belarus ve Çin ilişkilerinin iki ülke devlet başkanlarının liderliğinde giderek güçlendiğini, geliştiğini ve ilerlediğini, ilişkilerin düzeyinin yakın dönemde "her koşulda ve kapsamlı stratejik işbirliği" statüsüne yükseltilmesinin bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Belarus Savunma Bakanı Hrenin de görüşmede, Çin'in, dünyada otoritesi giderek artan dost ülke olduğunu, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 31 yılda iki ülkenin beklenmedik düzeyde işbirliği sağladığını belirtti.

Dünyada değişimin yanı sıra gerilimlerin de yaşandığı bir dönemde Çin-Belarus ilişkilerinin birçok ülkeye örnek teşkil edebileceğini vurgulayan Hrenin, "Olumsuz dış etkenlere rağmen ilişkilerimizin her koşulda işbirliğine dayalı doğası bizi bir ortak çıkar ve kader topluluğu haline getirdi." dedi.

Belarus ve Çin'in temel alanlarda ortak çıkarları paylaştığının altını çizen Hrenin, "Ticaret, ekonomi, bilim ve teknolojinin yanı sıra askeri ve teknik işbirliğini genişletme fırsatına ve arzusuna sahibiz." ifadelerini kullandı.

Hrenin, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu, ülkesinin çıkarları için güvenilir bir koruyucu. Yalnızca Asya-Pasifik bölgesinde değil, tüm dünyada istikrarın temel direklerinden biri." diye konuştu.

Çinli Bakan, Belarus'u ziyareti öncesinde Rusya'da temaslarda bulunmuş, burada 11. Uluslararası Moskova Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) yeni üyeleri İran ve Belarus ile savunma işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını vurgulamıştı.