ABD keşif uçağı, Çin savaş uçağı pilotu tarafından 'gereksizce agresif bir manevrayla' engellendi. ABD, uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğünü belirtti.

Çin savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi: Pentagon tepki gösterdi

ABD, (DHA)- ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM), Güney Çin Denizi üzerinde rutin operasyon yürüten ABD keşif uçağının, Çin savaş uçağı pilotu tarafından 'gereksizce agresif bir manevrayla' engellendiğini belirterek o anların görüntüsünü yayınladı.

USINDOPACOM tarafından yapılan açıklamada, bir Çin Halk Cumhuriyeti J-16 tipi savaş uçağının pilotunun 26 Mayıs'ta Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağını engellemesi sırasında 'gereksizce agresif bir manevra' yaptığı belirtildi. Çinli pilotun doğrudan RC-135 keşif uçağının burnunun önünden uçarak, ABD uçağını Çin savaş uçağının kuyruk türbülansından geçmek zorunda bıraktığı ifade edildi. ABD keşif uçağının, uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğü belirtildi.

"ULUSLARARASI HAVA SAHASI ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN KULLANILMALI"

Açıklamada, 'ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde güvenli ve sorumlu bir şekilde uçmaya ve faaliyet göstermeye devam edecektir. ABD Hint-Pasifik Ortak Gücü, uluslararası hukuk uyarınca tüm gemi ve uçakların güvenliğini göz önünde bulundurarak uluslararası hava sahasında uçmaya devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin, uluslararası hava sahasını güvenli bir şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak kullanmalarını bekliyoruz' denildi.

Olaya ilişkin yayınlanan görüntüde, Çin savaş uçağının, ABD keşif uçağını engellediği anlar yer aldı.