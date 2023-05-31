Çin savaş uçağı, ABD keşif uçağını engelledi

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, Güney Çin Denizi üzerinde rutin operasyon yürüten ABD keşif uçağının, Çin savaş uçağı pilotu tarafından 'gereksizce agresif bir manevrayla' engellendiğini belirterek o anların görüntüsünü yayınladı.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM), Güney Çin Denizi üzerinde rutin operasyon yürüten ABD keşif uçağının, Çin savaş uçağı pilotu tarafından 'gereksizce agresif bir manevrayla' engellendiğini belirterek o anların görüntüsünü yayınladı.

USINDOPACOM tarafından yapılan açıklamada, bir Çin Halk Cumhuriyeti J-16 tipi savaş uçağının pilotunun 26 Mayıs'ta Güney Çin Denizi üzerinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağını engellemesi sırasında 'gereksizce agresif bir manevra' yaptığı belirtildi. Çinli pilotun doğrudan RC-135 keşif uçağının burnunun önünden uçarak, ABD uçağını Çin savaş uçağının kuyruk türbülansından geçmek zorunda bıraktığı ifade edildi. ABD keşif uçağının, uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında güvenli ve rutin operasyonlar yürüttüğü belirtildi.

Olaya ilişkin yayınlanan görüntüde, Çin savaş uçağının, ABD keşif uçağını engellediği anlar yer aldı.