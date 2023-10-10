Çin Sahil Güvenliği, Filipinler Donanması'na ait savaş gemisini Scarborough Sığı çevresinden uzaklaştırdı

Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde Filipinler Donanması'na ait savaş gemisini, iki ülke arasında egemenlik ihtilafının olduğu Scarborough Sığı çevresindeki sulardan uzaklaştırdığını açıkladı.

Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'nde Filipinler Donanması'na ait savaş gemisini, iki ülke arasında egemenlik ihtilafının olduğu Scarborough Sığı çevresindeki sulardan uzaklaştırdığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözcüsü Gan Yu, yaptığı açıklamada, Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı bölge yakınında seyreden Filipin savaş gemisine müdahale ettiğini bildirdi.

Geminin çok sayıda uyarıya rağmen geri dönmediğini ifade eden Gan, "Çin Sahil Güvenliği, yasalara uygun olarak gemiyi bölgeden çıkarmak için gereken tedbirleri almış, gemi takip edilerek rotasını değiştirmeye mecbur bırakılmıştır." dedi.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner Jr. ise yetkililerin iddia edilen vakayı araştırdığını ancak bunun "gerçek bir karşılaşmadan çok 'Çin'in propagandası' olduğunu düşündüğünü" belirtti.

Filipinler Sahil Güvenliği, 25 Eylül'de Çin'in kontrolündeki sığlık bölgenin güneydoğu girişine döşenen 300 metre uzunluğundaki yüzen bariyerin kaldırıldığını duyurmuştu.

Üçgen biçimli, ortasında lagün olan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Öte yandan Güney Çin Denizi'nin Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı da iki ülke arasında gerginliğe yol açıyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, 6 Ağustos'ta, bölgeye yaklaşan Filipin ikmal gemisine tazyikli su sıkması, ülkeleri karşı karşıya getirmişti.

Filipinler, 4 Ekim'de, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin engellemelerine rağmen ve bu gemiler tarafından oluşturulan ablukayı aşarak, bölgedeki Filipin kuvvetlerine ikmal malzemeleri teslim etmeyi başardığını duyurmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.