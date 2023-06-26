Çin, Rusya'yı Ulusal İstikrarı Koruma Konusunda Destekliyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya'nın ulusal istikrarı koruma, kalkınma ve refah elde etme konusunda desteklendiğini açıkladı. Wagner Grubu'nun kurucusu Yevgeniy Prigojin ve tüm Wagner kuvvetleri Rus güney askeri bölge karargah merkezinden çekildi.

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Pazar günü yaptığı açıklamada Çin'in Rusya'yı ulusal istikrarı koruma, kalkınma ve refah elde etme konusunda desteklediğini söyledi.

Medyada çıkan haberlere göre Wagner Grubu'nun kurucusu Yevgeniy Prigojin ve tüm Wagner kuvvetleri Rus güney askeri bölge karargah merkezinden çekildi.

Prigojin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından dile getirilen, grubun Rusya'daki operasyonunu durdurması ve gerilimi düşürmek için daha fazla adım atması yönündeki öneriyi kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Prigojin'in Belarus'a gidebileceği ve Rusya'nın kendisine yönelik suçlamaları kaldıracağı yönünde güvence verdi.

Gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Wagner Grubu olayının Rusya'nın iç meselesi olduğunu söyledi.

Sözcü, Rusya'nın dostane komşusu ve yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortağı olan Çin'in, ulusal istikrarı koruma, kalkınma ve refah elde etme konusunda Rusya'yı desteklediğini belirtti.