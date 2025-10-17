Çin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna Krizi İçin Temaslarını Destekliyor

ÇİN'in Ukrayna krizinin siyasi çözümünü ilerletmek amacıyla Rusya ile ABD arasında sürdürülen temasları memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki haftalarda Macaristan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklaması konusunda değerlendirmede bulundu. Lin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkı sağlayacak tüm çabaları desteklediklerini belirterek, "Siyasi yollarla Ukrayna meselesinin çözüm sürecini ilerletmek için Rusya ile ABD'nin temaslarını sürdürmesini ve ikili ilişkilerini iyileştirmesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.