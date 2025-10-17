Haberler

Çin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna Krizi İçin Temaslarını Destekliyor

Çin, Rusya ve ABD'nin Ukrayna Krizi İçin Temaslarını Destekliyor
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Rusya'nın Ukrayna krizinin siyasi çözümünü ilerletme çabalarını memnuniyetle karşıladı ve bu süreçteki temasların sürdürülmesini destekledi.

ÇİN'in Ukrayna krizinin siyasi çözümünü ilerletmek amacıyla Rusya ile ABD arasında sürdürülen temasları memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki haftalarda Macaristan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıklaması konusunda değerlendirmede bulundu. Lin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne katkı sağlayacak tüm çabaları desteklediklerini belirterek, "Siyasi yollarla Ukrayna meselesinin çözüm sürecini ilerletmek için Rusya ile ABD'nin temaslarını sürdürmesini ve ikili ilişkilerini iyileştirmesini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
