Çin Roket Kuvvetleri Komutanı Değişti

Çin'de yolsuzlukla mücadele kapsamında hakkında soruşturma yapılan Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Roket Kuvvetleri Komutanı Li Yüçao'nun yerine Vang Houbin getirildi.

Çin'de yolsuzlukla mücadele kapsamında hakkında yolsuzluk soruşturması yapıldığı iddia edilen, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Roket Kuvvetleri Komutanı Li Yüçao'nun yerine Vang Houbin getirildi.

South China Morning Post'un (SCMP) devlet televizyonu CCTV'ye dayandırdığı haberine göre, Çin donanmasının eski komutan yardımcısı Vang, Roket Kuvvetlerinin yeni komutanı olurken, Şü Şişıng birimin Siyasi Komiseri olarak atandı.

Vang ve Şü, düzenlenen törenle korgeneral rütbesinden orgeneralliğe terfi etti ve Roket Kuvvetlerine atandı.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında hakkında yolsuzluk soruşturması yürütüldüğü iddia edilen söz konusu birimin önceki komutanı Li ve yardımcıları hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Roket Kuvvetlerinin, ülkenin nükleer caydırıcılık stratejisinin ve Pekin'in Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırma çabalarının kilit unsuru olduğu kaydediliyor.

Ordunun, Devlet Başkanı Şi Cinping'in geniş kapsamlı yolsuzlukla mücadele kampanyasında ana hedeflerden biri olduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda Merkez Askeri Komisyonu'nun eski başkan yardımcılarının soruşturulduğu, Guo Boşiong'in 2016'da rüşvet vermekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı aktarılırken, Şü Cayhou'nun 2015'te kanserden hayatını kaybettiği bildirilmişti.

28 Temmuz'da, Çin Merkez Askeri Komisyonu bünyesindeki Disiplin Teftiş Komisyonunun, Roket Kuvvetlerinin mevcut komutanı Li Yüçao'nun yanı sıra eski yardımcısı Cang Cıncong ve şimdiki yardımcısı Liu Guangbin'i soruşturduğu iddia edilmişti.