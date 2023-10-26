Çin Polisi Binlerce Kediyi Kesilmekten Kurtardı

Çin polisi, binden fazla kediyi domuz veya koyun eti olarak satılmak üzere kesilmek üzere beklerken kurtardı. Hayvanseverlerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, bir kamyonun kasasında binden fazla kedi buldu. Kurtarılan kedilerin sahipli mi yoksa sokak kedisi mi oldukları bilinmiyor.

Çin polisi, "domuz veya koyun eti olarak satılmak üzere" kesilmeyi bekleyen binden fazla kediyi kurtardı.

Çin devlet medyasının haberine göre hayvanseverlerin ihbarı üzerine harekete geçen polisin durdurduğu kamyonun kasasında binden fazla kedi bulundu.

Olay Çin'in doğusundaki Zhangjiagang kentinde meydana geldi. Kurtarılan kedilerin sokak kedileri mi yoksa sahipli kediler mi oldukları bilinmiyor.

Çin merkezli The Paper gazetesi kedilerin barınağa götürüldüğünü duyurdu.

Kediler şiş domuz, koyun eti ya da sosis olarak satılmak üzere ülkenin güneyine götürülüyordu.

Çinli hayvan hakları savunucuları kedi etinin bir catty'sinin (Çin'de kullanılan ve yaklaşık 600 grama denk gelen bir ağırlık ölçüsü) 4,5 yuan'a (yaklaşık 0,60 dolar) satıldığını, bir kediden yaklaşık 4-5 catty et çıktığını belirtiyor.

The Paper'a göre, Zhangjiagang'daki hayvanseverler bir mezarlıkta tahta kasalar içinde tutulduklarını fark eti ve durumu birkaç gün takip etti.

12 Ekim'de kedi dolu kasaların bir kamyon kasasına yüklendiğini fark eden aktivistler, kamyonu durdurdu ve polise haber verdi.

Baskın, ülkedeki gıda güvenliği tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

Olay Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da da büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları ülkedeki gıda sektörünün daha sıkı denetlenmesi çağrıları yaptı.

Bir kullanıcı tepkisini "Hayvanları korumak için ne zaman bir yasa çıkaracağız? Kedi ve köpeklerin hayatı değerli değil mi?" şeklinde dile getirdi.

Bir diğer kullanıcı ise "Artık dışarıda barbekü eti yemeyeceğim" yazdı.

Haziran ayında da Jiangsu vilayetinde bir öğrencinin yemeğinden sıçan kafası çıkması ülkede büyük tepkilere yol açmıştı.

Okul yönetimi önce bunun ördek eti olduğunu iddia etmiş, daha sonra öğrencinin haklı olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı.