Çin, Paracel Adaları'ndaki inşaat faaliyetini savundu

Çin Dışişleri Bakanlığı, Paracel Adaları'ndaki inşaat faaliyetinin egemenlik hakkı çerçevesinde meşru olduğunu savundu. Vietnam ise bu faaliyeti egemenlik ihlali olarak nitelendirdi.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Vietnam ile arasında ihtilafa konu olan Paracel Adaları içindeki Triton Adası'ndaki inşaat faaliyetinin, egemenlik hakkı çerçevesinde meşru olduğunu savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Associated Press (AP) haber ajansının konuyla ilgili haberine dair değerlendirmede bulundu.

Haberde olgusal yanlışlar bulunduğunu, "Congcian Dao" adıyla andığı adanın, Çin'in topraklarının parçası olduğunu vurgulayan Sözcü Vang, "Çin'in kendi toprakları üzerindeki inşaat faaliyeti yasal ve meşrudur, kınama konusu yapılamaz." dedi.

AP'nin, Planet Labs PBC şirketinin sağladığı uydu fotoğraflarına dayandırdığı haberde, Güney Çin Denizi'nde Paracel Adaları'nın güneybatı ucunda yer alan Çin'in kontrolündeki Triton Adası'nda ağustos başından itibaren yapılaşma izleri gözlendiği bildirilmişti.

Avrupa Uzay Ajansının "Sentinel-2" uydusu tarafından şubat ve ağustos aylarında çekilen iki fotoğrafa yer verilen haberde, eski tarihli fotoğrafta bakir görünen adaya yakın tarihli fotoğrafta bir uçak pisti, küçük bir yapay liman, iskeleler ile bazı bina ve tesislerin eklendiği belgelenmişti.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı, habere konu olan inşaat faaliyetinin izinsiz yapılmasının "egemenlik ihlali" olduğunu belirterek göstermişti.

Çinlilerin "Şişa", Vietnamlıların "Hoang Sa" adını verdiği Paracel Adaları, iki ülke arasında 1974'te yaşanan kısa süreli savaşın ardından Çin'in kontrolüne geçmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.