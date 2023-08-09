Çin, Pakistan'daki Tren Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Dileklerini İletti

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti. Kazada en az 30 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi yaralandı.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 6 Ağustos'ta Pakistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için ülkesinin taziye dileklerini iletirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa diledi.

Pakistan'ın güneyindeki Sind vilayetinin Navabşah kentinde Pazar günü bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 30 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Sözcü, Çin'in kazanın neden olduğu ağır kayıplardan dolayı üzüntü duyduğunu ve yaralılara acil şifalar dilediğini kaydetti.