Çin, Pakistan'daki bombalı saldırıyı kınadı

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Çin'in Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki aşiret bölgesi Bajaur'da bir miting sırasında sivilleri hedef alan bombalı saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi. Sözcü, Çin'in terörün her türlüsüne şiddetle karşı olduğunu da vurguladı.

30 Temmuz'da Bajaur'da düzenlenen bir mitingi hedef alan bombalı saldırıda en az 44 kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Pakistan, olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Pazartesi günü olaya ilişkin soruyu yanıtlayan Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Saldırı bizi derinden sarstı" ifadeleri kullandı. Sözcü, Çin'in terörün her türüne şiddetle karşı çıktığını ve sivilleri hedef alan bombalı saldırıyı şiddetle kınadığını sözlerine ekledi.

Sözcü, "Saldırıda hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor, yakınlarına taziyelerimizi ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Sözcü, Çin'in Terörle Mücadele Eylem Planı'nı ilerletme ve terörizmi ortadan kaldırma, sosyal istikrarı ve vatandaşlarının yaşamını koruma konusunda Pakistan'ın gösterdiği kararlılığı güçlü bir şekilde desteklediğini de sözlerine ekledi.