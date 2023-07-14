Çin, Pakistan'da yeni nükleer güç ünitesi için temel attı

Çin'in Pakistan'da inşa edeceği 1200 megavatlık yeni nükleer güç ünitesinin temeli atıldı. Proje, Çin ve Pakistan arasındaki işbirliğinin önemli bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

Çin'in Pakistan'da Chashma Nükleer Enerji Santrali'ne inşa edeceği 1200 megavatlık yeni güç ünitesinin (C-5) temeli atıldı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Çin'in, Pencap eyaletinin Mianvali bölgesinde inşa edeceği nükleer güç ünitesi için temel atma töreni düzenlendi.

Törene katılan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, burada yaptığı açıklamada, bu projenin büyük bir köşe taşı ve Çin ile Pakistan arasındaki işbirliğini gösteren önemli bir sembol olduğunu belirtti.

Çin Ulusal Nükleer Kurumu (CNNC) Başkanı Yu Jianfeng ise iki ülke arasında nükleer enerji alanındaki işbirliğinin her koşulda stratejik işbirliği ortaklığının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Pakistan Atom Enerjisi Komisyonu (PAEC) Başkanı Raca Ali Raza da C-5'in Pakistan'ın 3. nesil nükleer enerji tesisi olacağını, bu projenin PAEC'i 8 bin 800 megavatlık ucuz ve temiz enerji üretimi hedefine yaklaştıracağını kaydetti.

Proje değeri 3,48 milyar dolar

Chashma Nükleer Enerji Santrali'ne 1200 megavatlık 5. nükleer reaktörün inşa maliyetinin 3,48 milyar dolar olacağı ve projenin 7-8 yıl içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor.

Pakistan ve Çin, Chashma Nükleer Enerji Santrali'ne yeni güç ünitesi inşa edilmesi için 21 Haziran 2023'te anlaşma imzalamıştı.