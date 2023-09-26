Çin, Ortak Geleceğe Sahip Küresel Bir Topluluk İnşa Etme Hedefine İnançla İlerliyor

Çin'in son on yılda ortak geleceğe sahip küresel topluluk inşa etme hedefine sağlam inanç ve sarsılmaz eylemlerle güç kattığı belirtildi. Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yayımlanan resmi raporda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, ortak geleceğe sahip küresel topluluk inşasının canlı bir örneği olduğu ve Çin'in dünyaya sunduğu küresel bir kamu yararı ve işbirliği platformu olduğu kaydedildi.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- "Ortak Geleceğe Sahip Küresel Bir Topluluk: Çin'in Öneri ve Eylemleri" adlı resmi raporda, Çin'in son on yılda ortak geleceğe sahip küresel topluluk inşa etme hedefine sağlam inanç ve sarsılmaz eylemlerle güç kattığı belirtildi.

Rapor, Salı günü Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından yayımlandı.

Raporda, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, ortak geleceğe sahip küresel topluluk inşasının canlı bir örneği ve Çin'in dünyaya sunduğu küresel bir kamu yararı ve işbirliği platformu olduğu kaydedildi.

Belgede, Temmuz 2023 itibarıyla dünyadaki ülkelerin dörtte üçünden fazlasının ve 30'u aşkın uluslararası kuruluşun Çin'le Kuşak ve Yol İşbirliği anlaşmaları imzaladığı belirtildi.

Resmi raporda Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'nin, ortak geleceğe sahip küresel topluluk inşası için kritik öneme sahip yapı taşları haline geldiği ifade edildi.

Belgede ortak geleceğe sahip küresel topluluk vizyonunun günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı barış, kalkınma, güvenlik ve yönetişim eksikliklerini giderdiği ve aynı zamanda sağlık, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi alanlarda somut eylemlere dönüşen çözümler sunduğu vurgulandı.

Raporda Çin'in, insanlığın parlak bir geleceğe doğru yolculuğuna güven ve ivme katmak üzere tüm ülkeleri geniş bir uzlaşı oluşturmaya ve küresel sorunları çözmek için ortak eylemde bulunmaya çağırarak ortak geleceğe sahip küresel topluluk inşa etmeyi önerdiği vurgulandı.