Çin, Ortadoğu'da nükleer silahsızlanma çağrısı yapıyor

Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi Li Song, Ortadoğu'da nükleer silahların ve diğer kitle imha silahlarının ortadan kaldırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

VİYANA, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Daimi Temsilcisi Li Song, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir Ortadoğu oluşturulmasını desteklemek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Li, Çarşamba günü ajansın yönetim kurulu toplantısında, "Ortadoğu, nükleer silahların tehdidi altında olmamalı. Bölge ülkelerinin ortak çağrısı bu yönde" diye konuştu.

Temsilci, Çin'in nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir Ortadoğu oluşturulması çabalarını aktif olarak desteklediğini kaydetti.

Li, İsrail'den, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na "en kısa sürede" taraf olmasını ve tüm nükleer tesislerini UAEA'nın kapsamlı koruması altına almasını istedi.

Çarşamba günü başlayan UAEA yönetim kurulu toplantısı Cuma gününe kadar sürecek.