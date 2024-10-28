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Çin, Orta Doğu'da Ateşkesin Aciliyetini Vurguladı

Çin, Orta Doğu'da Ateşkesin Aciliyetini Vurguladı
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki gergin durumun askeri güç kullanılarak çözülemeyeceğini ve tüm tarafların tansiyonu düşürmek için işbirliği yapması gerektiğini açıkladı.

ÇİN, Orta Doğu'da ateşkesin aciliyetini yineledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında İsrail'in önceki gün İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Lin Jian, Çin'in, diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliğini ihlal eden girişimlere karşı olduğunu ve sorunun çözümü için askeri güç kullanımını reddettiğini söyledi. Orta Doğu'daki mevcut durumun ciddi bir gerilim içinde olduğunu belirten Lin, bölgedeki tüm tarafların genel güvenliği tehlikeye atan riskleri artırmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Son dönemde yaşananların ateşkesin aciliyetini bir kez daha gösterdiğini aktaran Lin, uluslararası topluma özellikle büyük ve etkili ülkelere yapıcı bir rol üstlenerek bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için gerekli ortamı sağlamaları çağrısı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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