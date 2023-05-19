Çin-Orta Asya Zirvesi yeni bir dönüm noktası

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin-Orta Asya Zirvesi'nin, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Xİ'AN, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Qin Gang, Çin- Orta Asya Zirvesi'nin, Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Qin söz konusu açıklamayı, Çin'in kuzeybatısındaki Xi'an kentinde Perşembe ve Cuma günleri arasında yapılan zirvenin sona ermesinin ardından gerçekleşen basın söyleşisi sırasında yaptı.

Bakan, zirvenin insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşasında yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Qin, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in zirvenin açılışında yaptığı konuşmayı, Çin'in en üst düzey lideri tarafından ülkenin Orta Asya'ya yönelik yeni dönem dış politikasına ilişkin yapılan ilk kapsamlı ve sistematik açıklama olarak niteledi.

Bakan, zirvede Çin ve beş Orta Asya ülkesinin, yedi adet ikili ve çok taraflı anlaşmanın yanı sıra çeşitli alanlarda 100'ün üzerinde işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirtti.

Qin, zirvenin Çin-Orta Asya ilişkilerinin derinleşmesine yeni bir ivme sağladığını ifade etti.

Çin'in Kırgızistan ve Tacikistan ile ayrı ayrı ve ikili düzeyde ortak geleceğe sahip bir toplum inşa edeceklerini duyurduğunu söyleyen Qin, böylece ortak geleceğe sahip toplum vizyonunun bölgede çok taraflı ve ikili seviyelerde ilk ve tam olarak uygulandığına işaret etti.

Bakan, zirvenin çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğini genişleten yeni bir platform sağladığını ifade etti.

Qin, bir dizi yeni mekanizma ve platformun kurulmasının, Çin-Orta Asya ülkeleri arasındaki etkileşimin tüm seviyelerde genişletilmesi ve genel işbirliğinin derinleştirilmesi için daha geniş bir alan ve daha etkili güvence sağlayacağını belirtti.

Bakan, zirvenin karşılıklı fayda sağlayan yeni işbirliği olanakları da yarattığını söyledi.

Qin, Xi'nin zirvede bir dizi büyük işbirliği girişimini duyurduğunu belirtti. Buna göre, Çin zirvede Kazakistan ile karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalarken, Çin ve Orta Asya Halkları için Kültür ve Sanat Yılı resmen başlatıldı.

Bakan, bu girişim ve elde edilen başarıların Çin-Orta Asya işbirliğinin güçlendirilmesine yeni bir canlılık getirdiğini söyledi.

Çin'in Orta Asya ülkeleriyle birlikte Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulayacağını belirten bakan, Orta Asya ülkelerinin meşru hükümetlerine zarar veren ve yeni bir "renkli devrim" başlatmak isteyen dış güçlere Çin'in kararlılıkla karşı çıkacağını ifade etti.

Çin'in Orta Asya ülkeleriyle işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını vurgulayan Qin, bu işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafın baskısına maruz kalmayacağı gibi başkasını dışlayan "özel bir kulüp" olmadığını da söyledi. Qin, söz konusu işbirliğinin blok siyasetine ve yeni bir Soğuk Savaş'a karşı olduğunu belirtti.

Qin, altı ülkenin liderinin rehberliğinde Çin-Orta Asya işbirliğinin daha başarılı sonuçlar elde edeceğini belirtti.