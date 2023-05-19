Çin'in Xi'an kentinde düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi sona erdi. Altı ülke, Çin-Orta Asya Zirvesi Xi'an Deklarasyonu'nu imzaladı ve gelecekteki ilişkiler için ayrıntılı bir plan hazırladı. Zirve sonunda altı lider, dostluk ağaçları dikerek birlik ve ortak çaba göstermeyi simgeledi.

ANONS (İngilizce): HUANG AİPİNG, Xinhua muhabiri:

"Burası, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kenti. Arkamdaki çayırda Cuma günü sabah saatlerinde yeni dikilen altı adet ağaç bulunuyor. Bunlar, bugün sona eren Çin-Orta Asya Zirvesi'ne katılan altı liderin diktiği dostluk ağaçları.

Zirve sonunda altı ülke hep birlikte Çin-Orta Asya Zirvesi Xi'an Deklarasyonu'nu imzaladı, zirvenin sonuçlarına ilişkin bir listeyi kabul etti ve Çin-Orta Asya ilişkilerinin gelecekteki gelişimine ilişkin ayrıntılı bir plan hazırladı.

Altı ülke, zorlukların üstesinden gelmek ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Orta Asya topluluğunu geliştirmek üzere birlikte çalışmaya kararlı.

Altı ülke, spor, arkeoloji, turizm, tıp ve sağlık hizmetleri ve diğer alanlarda aktif şekilde işbirliği yaparak halklar arası alışverişleri derinleştirecek.

Liderler, resmi olarak Çin-Orta Asya Zirvesi Mekanizması'nın kurulduğunu da duyurdu.

Cuma günü alınan karara göre, iki yılda bir düzenlenecek olan zirveye Çin ile Orta Asya ülkeleri sırayla ev sahipliği yapacak.

Yeni dikilen nar ağaçları, birlik ve ortak çaba göstermeyi simgeliyor. Bu ağaçlar, bugün sona eren zirvenin sonucuna tanık oldu. Bu ağaçların büyüyüp meyve verdikçe altı ülke arasındaki dostluğun daha parlak bir gelecekte çok daha sağlamlaştığını ve bereketli hale geldiğini görmeleri bekleniyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor. (XHTV)