Çin-Orta Asya Zirvesi Şian'da başladı

Çin ile 5 Orta Asya Cumhuriyeti'ni bir araya getiren Çin-Orta Asya Zirvesi, tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da başladı. Zirve, Pekin ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki 'C+C5' işbirliğinin devlet başkanları düzeyindeki ilk toplantısı olacak.

Çin ile 5 Orta Asya Cumhuriyeti'ni bir araya getiren Çin-Orta Asya Zirvesi, tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası kabul edilen Çin'in Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da başladı.

Zirvenin açılış töreni, Şian'ın kuzeyinde, Çin'de 7. ve 10. yüzyıllar arasında hüküm süren Tang Hanedanı anısına inşa edilen Cennet Parkı içindeki Mor Bulut Köşkü'nde düzenlendi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Pıng Liyüen, konuk liderleri ve eşlerini köşkün önünde karşılayarak selamladı.

Törene Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Tang devri kostümleri giyen dansçıların sergilediği gösteriyi izleyen liderler, ardından zirve için verilen yemek davetinde bir araya geldi.

Devlet Başkanı Şi, davette yaptığı konuşmada, tarihi İpek Yolu'nun Batı'daki başlangıç noktası olan Şaanşi eyaletinin 2 bin yıldır Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki derin dostluk bağına tanıklık ettiğini belirterek, "Halklarımız bin yıllar boyunca malları ve fikirleri değiş tokuş etti, birbirlerinden öğrenerek insanlık tarihinde uygarlıklar arası etkileşimin en parlak sayfası olan kadim İpek Yolu'nun ihtişamını birlikte yarattılar." dedi.

Çin ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin 1992'de diplomatik ilişkilerini kurmasından bu yana, uluslararası ortamdaki değişimlere rağmen daima birbirlerine saygı duyduğunu ve destek verdiğini, iyi komşuluk ve karşılıklı fayda arayışında olduğunu ifade eden Şi, ilişkilerin zaman içinde, tarihsel bir sıçramayla iyi komşuluktan stratejik ortaklıklara ve "ortak geleceği paylaşan topluluğa" dönüştüğünü vurguladı.

Şi, Çin-Orta Asya işbirliğinin bu nesildeki liderlerin geleceğe yönelik ortak stratejik tercihi olduğuna işaret ederek, yarınki zirvenin ilişkilerde yeni bir devrin başlangıcı olacağına inancının tam olduğunun altını çizdi.

Liderler Zirvesi ilk kez düzenleniyor

Çin-Orta Asya Zirvesi, Pekin ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki "C+C5" işbirliğinin devlet başkanları düzeyindeki ilk toplantısı olacak.

Dışişleri bakanları düzeyindeki ilk "C+C5" toplantısı 2020'de yapılmıştı. Ardından dışişleri bakanları, 2021'de Çin'in, 2022'deyse Kazakistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi toplantılarda bir araya gelmişti.

Dışişleri bakanları toplantılarının 4'üncüsü 27 Nisan'da Şian'da yapılmış, toplantıda grubun ilk liderler zirvesini mayıs ayında bu şehirde düzenlemesi kararlaştırılmıştı.