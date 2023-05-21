Çin-Orta Asya Zirvesi bölgenin refahı ve barışı için umut kaynağı

Çin-Orta Asya Zirvesi'nin öneminden övgüyle bahseden gözlemciler, zirvenin bölgenin refahı ve barışı için bir umut kaynağı olduğunu söylüyor. Zirve, iki gün boyunca tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası olan Çin'in Xi'an kentinde düzenlendi.

Çin-Orta Asya Zirvesi'nin öneminden övgüyle bahseden çok sayıda gözlemci, zirvenin bölgenin refahı ve barışı için bir umut kaynağı olduğunu söylüyor.

İki gün süren zirve Cuma günü, tarihi İpek Yolu'nun başlangıç noktası olan Çin'in Xi'an kentinde sona erdi.

SES 1 (Türkçe): AKKAN SUVER, İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı:

"Tarihi İpek Yolu'nun merkezinde düzenlenen bu tören, gerçekten bölgenin refahı ve barışı için yeni bir umut kaynağı, yeni bir başlangıçtır. Ben böyle değerlendiriyorum."

SES 2 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Ankara merkezli Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Çin-Orta Asya Zirvesi oldukça önemli ve tam zamanında düzenleniyor. Bu çok önemli işbirliği sayesinde bölgede daha fazla siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme sağlanacaktır. Bu liderler zirvesi, liderlerin işbirliğini ilerletme konusundaki kararlılığının altını çiziyor."

SES 3 (Türkçe): BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Bölge olarak önemliler. Komşu olarak önemliler. Bu ülkeler, Kuşak ve Yol kapsamında, Çin'in muazzam altyapı yatırımları, finansman, mali kaynaklar ve kredilerle desteklediği ülkeler olarak öne çıkıyorlar."

SES 4 (Türkçe): AKKAN SUVER, İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı:

"Esasen hedef bir arada, beraber bir geleceğin temellerinin atılmasıdır. Bunun yolu da diyalogdur. Çin diyalog yolunun kapısını aralamış ve Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı, Türkmenistan'ı ve Özbekistan'ı aynı masa etrafında bir araya getirmiştir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)