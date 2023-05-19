Çin-Orta Asya Zirvesi bölgede yeni bir umut kaynağı olarak görülüyor

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi, bölgede yeni bir dönemi başlatmak için önemli bir etkinlik olarak görülüyor. Uzmanlar, zirvenin bölgede daha fazla siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme sağlayacağına inanıyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinde düzenlenen Çin- Orta Asya Zirvesi, çok sayıda uzman tarafından, Çin- Orta Asya ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatmak için tam zamanında yapılmış önemli bir etkinlik olarak görülüyor.

SES 1 (Türkçe): AKKAN SUVER, İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı:

"Tarihi İpek Yolu'nun kalbinde düzenlenen bu etkinlik aslında bölgenin refahı ve barışı için yeni bir umut kaynağı, yeni bir başlangıçtır. Ben böyle değerlendiriyorum."

SES 2 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Ankara merkezli Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"Çin- Orta Asya Zirvesi oldukça önemli ve tam zamanında düzenleniyor. 6 ülkenin liderleri Çin'in tarihi İpek Yolu üzerindeki kenti Xi'an'da bir araya gelerek kritik konuları ele aldılar. Ayrıca bölgede Kuşak ve Yol (İnisiyatifi) işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldılar. Bu çok önemli işbirliği sayesinde bölgede daha fazla siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme sağlanacaktır. Bu liderler zirvesi, liderlerin işbirliğini ilerletme konusundaki kararlılığının altını çiziyor."

SES 3 (Özbekçe): ŞEVKET ALİMBEKOV, Özbekistan merkezli Uluslararası Orta Asya Enstitüsü'nde araştırmacı:

"Bu forum, gelecek için karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni bir planın ana hatlarını çizecek ve işbirliğinde yeni bir dönem başlatacak. Etkinliğin, dostane ilişkileri bulunan komşular ve stratejik ortaklar olan Çin ve Orta Asya ülkeleri arasındaki karşılıklı stratejik güvenin derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor."

SES 4 (İngilizce): SHAKEEL AHMAD RAMAY, Pakistan merkezli Asya Eko-medeniyetleri Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü CEO'su:

"Çin, hiçbir ülkeye kendi yolunu takip etmesini dikte etmek istemiyor. Çin bir ülkeyle ilişki kurarken çeşitliliğe inanıyor, o ülkeye alan tanıyor ve başka halklara, inançlarına, değerlerine ve yönetim sistemlerine saygı duyuyor. Bu bağlamda, ülkeler kazan-kazan işbirliği temelinde ve birbirlerine saygı duyarak ilişki kurmalı. Bence dünyayı ortak geleceğe sahip bir topluluk hedefine taşıyabilecek formül budur."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)