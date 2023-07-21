Çin Odessa Başkonsolosluğu'nda Patlama: Kimse Zarar Görmedi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in Odessa Başkonsolosluğu personelinin, konsolosluk yakınlarında gerçekleşen patlamadan uzun bir süre önce binadan ayrıldığını ve olayda hiç kimsenin zarar görmediğini söyledi. Çin'in gelişmeleri yakından takip ettiğini ve söz konusu taraflarla temas halinde olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in Odessa Başkonsolosluğu personelinin, konsolosluk yakınlarında gerçekleşen patlamadan uzun bir süre önce binadan ayrıldığını ve olayda hiç kimsenin zarar görmediğini söyledi.

Sözcü söz konusu açıklamayı Perşembe günü, Çin'in Odessa Başkonsolosluğu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarından etkilenip etkilenmediğine dair bir soru üzerine yaptı.

Sözcü, Çin'in Odessa Başkonsolosluğu yakınlarında bir patlama meydana geldiğini ve patlamanın etkisiyle duvar yüzeylerinin ve pencere camlarının bir kısmının sarsıldığını belirtti.

Sözcü, Çin'in gelişmeleri yakından takip ettiğini ve söz konusu taraflarla temas halinde olduğunu vurguladı.

Sözcü, "Ukrayna'daki Çin kurumları ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü önlemi alacağız" diye konuştu.